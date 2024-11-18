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DHA

İstanbul, Tekirdağ, Çorlu...

Bu üç şehirde, 12 yenidoğan bebek para için öldürüldü.

Yenidoğan Çetesi adıyla 12 bebeği hayattan koparanlar, bugün hakim karşısına çıkıyor.

Bakırköy Adliyesi'nde 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülen duruşmaya, mağdur ve müştekiler, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katılıyor.

17 BİN YIL HAPİS CEZASI

19 özel hastanenin iddianamede yer aldığı davada, sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis cezası isteniyor.

TUTUKLU 22 SANIK DURUŞMA SALONUNDA

Diğer yandan basın mensupları ve mağdur aileler, duruşmanın görüleceği salonun dışındaki bekleyişini sürdürüyor.

Aileler zaman zaman 'Aileler içeri' sloganları atıyor. Savunma avukatları da salona girmek için beklemeye devam ediyor. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, 20 sanık daha duruşma salonuna getirildi.