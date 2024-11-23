Yenidoğan Çetesi davasında ara karar

AA & Ensonhaber

İstanbul'da, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve ihmalkar davranışları sonucu bebeklerin ölümüne yol açan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik davada altıncı gün sona erdi.

22 TUTUKLU 47 SANIK YARGILANIYOR

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salon kapasitesinin yetersizliği nedeniyle duruşma, konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplam 47 sanığın yargılandığı davada, 22 sanık tutuklu olarak bulunuyor.

DAVA 26 KASIM'DA DEVAM EDECEK

"Yenidoğan Çetesi" davasında ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00’a ertelenmesine hükmetti. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.