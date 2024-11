Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 'Yenidoğan Çetesi' skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor...

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesi, üçüncü gününde kaldığı yerden devam edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında çetebaşı Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık, hakim karşısına çıktı; sanıkların ifadeleri ise kan dondurdu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık hemşire Damla Atak'ın "Rıza Bey, Kaya bebeği görmediğini söyledi ama gördü, vizitini kendi yazdı." şeklindeki skandal ifadesi ise çok konuşuldu.

"HASTANE SEYHMUZ ÇELİK'İ İSTEMİYORDU BU YÜZDEN MEHMET GÜRÜL'Ü GETİRDİLER"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık hemşire Damla Atak, 2015-2020 arasında Avrupa Şafak Hastanesi yoğun bakımında, 2020 yılında Duygu Hastanesi'nde çalıştığını belirterek, şu ifadelerde bulundu:

"BEBEK YOĞUN BAKIMINDA YETKİLİ BİR ÇOCUK DOKTORU YOKTU"

"RIZA BEY'İN BATUHAN BEY'E 500 GRAM BEBEK Mİ OLUR, ÇEK FİŞİNİ DEDİĞİNİ DUYDUM"

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Damla Atak, devamında şöyle konuştu:

Bebek ex olduğunda benim hastanede olmam gerektiği söyleniyor, ben de diğerlerinin de hastanede olması gerektiğini söylüyorum. Batuhan, Rıza Bey'i arayıp, bebeğin 500 gram olduğunu söyledi. Rıza Bey'in de Batuhan Bey'e, 500 gram bebek mi olur, çek fişini dediğini duydum, bunu savcılıkta öğrendim. Doğukan Taşçı'nın yayınladığı videoyu TV'de izledim.



Hasta mahremiyeti diye bir şey var, bunun için doktor olmak gerekmiyor, bunu herkes bilir. Ben bir hemşire olarak nasıl başka bir hemşireyle görüntülü konuşurum. Beni arasaydı ben hastaneye giderdim ama beni aramadılar. Rıza Bey, Batuhan Bey'e 'Bebeğin durumu çok kötüyse fişini çek diyor' bunu bebeği bilen ben yapamıyorum, Batuhan nasıl yapıyor? Hastaneyi denetime geldiğinde Kaya bebeği ve ilgilenen doktoru sordular. Ali Bey, denetimcilere bebeğin ex olduğunu söyledi. Bizde o sırada sorumlu hemşire olmadığı için Rıza Bey'in eşi Hilda Hanım'ın kaşesini kullandık. Hilda Hanım o sırada Güney Hastanesi'nde çalışmıyordu, Hilda Hanım bebeği hiç görmedi, Rıza Bey gördü.



Mehmet Gürül hastalarla kendi ilgilenirdi. Şeyhmus Çelik işten ayrıldığında yasal olarak çıkışını hemen yapmadılar, 1 hafta Mehmet Gürül kendi ilgilenirdi. Sonrasında Ümit Bey ilgilendi. Sabah işe gittiğimde bebek yoktu, Batuhan, bebeğin ex olduğunu söyledi. O sırada denetimciler geldi. Denetimcilere, Kaya bebeğin ex olduğunu söylediler, denetimciler de benden bebeğin dosyasını istediler, ben de verdim.