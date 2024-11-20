İHA

Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 'Yenidoğan Çetesi' skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor...

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesi, üçüncü gününde kaldığı yerden devam edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında çetebaşı Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık, hakim karşısına çıktı; sanıkların ifadeleri ise kan dondurdu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık hemşire Damla Atak'ın "Rıza Bey, Kaya bebeği görmediğini söyledi ama gördü, vizitini kendi yazdı." şeklindeki skandal ifadesi ise çok konuşuldu.

"HASTANE SEYHMUZ ÇELİK'İ İSTEMİYORDU BU YÜZDEN MEHMET GÜRÜL'Ü GETİRDİLER"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık hemşire Damla Atak, 2015-2020 arasında Avrupa Şafak Hastanesi yoğun bakımında, 2020 yılında Duygu Hastanesi'nde çalıştığını belirterek, şu ifadelerde bulundu:

Duygu Hastanesi'nde çalışırken Fırat Sarı yöneticilik yapıyordu. 7 aydır dolandırıcılıkla suçlanıyorum. Fırat Sarı'nın hastanesinde çalışıyordum ama Sarı'yı en fazla iki kez görürdüm. Bilgisayarda yazılan epikrizleri okumadım, bu epikrizlerin hangi şartlarda yazıldığını bilmiyordum. Mehmet Gürül, bu hastanenin yoğun bakımını işletiyordu, Fırat Sarı oraya karışmıyordu. Hastane Seyhmuz Çelik'i istemiyordu, bu yüzden Mehmet Gürül'ü getirdiler. İşe başlarken Ali Dirik'le görüştüm. Mehmet Gürül, hastanedeki düzensizliklerden dolayı bir süre sonra ayrıldı.

"BEBEK YOĞUN BAKIMINDA YETKİLİ BİR ÇOCUK DOKTORU YOKTU"

Bebek Kaya, anne riskli bir bebekti. Kadın doğum doktoru riskli olacağı için bebeği yoğun bakıma aldı doğumdan sonra. Bebek yoğun bakımdayken durumu kötüydü. 500 gram bir bebekti, akciğerleri kanıyordu. Sabah, Ali Bey yoğun bakıma geldi. Ben de ona yaptıklarımızı söylüyordum. Bebek yoğun bakımında yetkili bir çocuk doktoru yoktu. Bize bebek değil, anne geldi. Bebek Esenler Hastanesi'nden Güney Hastanesi'ne sevk edildi. Seyhmuz Çelik, 23 Ekim civarı hastaneden ayrıldı. Bebeğin ex olduğu tarihte işe Rıza Bey başlamıştı. Çocuk doktoru, Kaya bebekle ilgili yapılabilecek bir şey olmadığını söyledi. Rıza Bey, Kaya bebeği görmediğini söyledi ama bu bebeği gördü, vizitini kendi yazdı. Bebeklerden sorumlu hemşirelerin listesini ben yazıyordum, bu yüzden tutukluyum.

"RIZA BEY'İN BATUHAN BEY'E 500 GRAM BEBEK Mİ OLUR, ÇEK FİŞİNİ DEDİĞİNİ DUYDUM"

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Damla Atak, devamında şöyle konuştu:

Bebek ex olduğunda benim hastanede olmam gerektiği söyleniyor, ben de diğerlerinin de hastanede olması gerektiğini söylüyorum. Batuhan, Rıza Bey'i arayıp, bebeğin 500 gram olduğunu söyledi. Rıza Bey'in de Batuhan Bey'e, 500 gram bebek mi olur, çek fişini dediğini duydum, bunu savcılıkta öğrendim. Doğukan Taşçı'nın yayınladığı videoyu TV'de izledim.



Hasta mahremiyeti diye bir şey var, bunun için doktor olmak gerekmiyor, bunu herkes bilir. Ben bir hemşire olarak nasıl başka bir hemşireyle görüntülü konuşurum. Beni arasaydı ben hastaneye giderdim ama beni aramadılar. Rıza Bey, Batuhan Bey'e 'Bebeğin durumu çok kötüyse fişini çek diyor' bunu bebeği bilen ben yapamıyorum, Batuhan nasıl yapıyor? Hastaneyi denetime geldiğinde Kaya bebeği ve ilgilenen doktoru sordular. Ali Bey, denetimcilere bebeğin ex olduğunu söyledi. Bizde o sırada sorumlu hemşire olmadığı için Rıza Bey'in eşi Hilda Hanım'ın kaşesini kullandık. Hilda Hanım o sırada Güney Hastanesi'nde çalışmıyordu, Hilda Hanım bebeği hiç görmedi, Rıza Bey gördü.



Mehmet Gürül hastalarla kendi ilgilenirdi. Şeyhmus Çelik işten ayrıldığında yasal olarak çıkışını hemen yapmadılar, 1 hafta Mehmet Gürül kendi ilgilenirdi. Sonrasında Ümit Bey ilgilendi. Sabah işe gittiğimde bebek yoktu, Batuhan, bebeğin ex olduğunu söyledi. O sırada denetimciler geldi. Denetimcilere, Kaya bebeğin ex olduğunu söylediler, denetimciler de benden bebeğin dosyasını istediler, ben de verdim.

"KENDİSİNİN İLAÇ SATTIĞINA ASLA İNANMIYORUM"

Tutuklu sanık Atak, kamera kayıtlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

Yoğun bakımdaki kameraları Ali Diren çıkarttırdı. Gece nöbetçi doktorun olmadığını hastane sahibi Müzeyyen Hanım biliyordu, sürekli hastanedeydi. Batuhan Bey, bebek ölümlerinden benim sorumlu olduğumu söyledi. Ben de savcılıktan arama kayıtlarından arayıp, aramadığının araştırılmasını istedim, çünkü beni aramadılar, arasalar giderdim. Hastanenin yoğun bakımları dolduğunda Gıyasettin Mert, Fırat Sarı ile anlaşmalı olduğu hastanelere sevkini yapıyordu. Hüseyin Günerhan'ı 2013 ten beri tanıyorum, kendisinin ilaç sattığına asla inanmıyorum. Bebek ex olduğunda üçüncü basamaktı ama o gün hastaneyi denetime geldikleri için bebeği birinci basamakta gösterdiler.

"GIYASETTİN MERT GÖNDERDİĞİ HER BEBEĞİN DURUMUNU BİLMEK İSTİYORDU"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanığa "Neden her bilgiyi Gıyasettin Mert'e iletiyordun, kendisi yoğun bakımı mı işletiyordu?" sorusunu yöneltmesi üzerine sanık Damla Atak, "Gıyasettin Mert ile Ali Bey yakındı. Gıyasettin Mert gönderdiği her bebeğin durumunu bilmek istiyordu, ben de bilgileri aktarıyordum." yanıtında bulundu.

Savunma yapan sanık avukatı, “Ölen bebekler için çok üzgünüz, bu olayın yaşanmamasını isterdik, ancak bu genç kızın hiçbir suçu yoktur." derken, duruşma, Rıza Keykukubat'ın savunması ile devam etti.