Yenidoğan çetesinin avukatları savcının değişmesini istedi: Mahkeme kararını verdi

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12 yenidoğan bebek, SGK'dan daha fazla para alabilmek için öldürüldü.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ...

Bu üç ilde 12 bebeği öldüren Yenidoğan Çetesi, dün yeniden hakim karşısına çıktı.

26’sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü.

REDDİ HAKİM TALEBİNE YANIT GELDİ

Dün sanık avukatları, soruşturma savcısı ile duruşma savcısının birlikte fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığını ve tarafsız bir yargılama yapılmadığını öne sürmüştü.

Sanık avukatları savcının ve mahkeme başkanı ile üye hakimlerin değişmesi gerektiğini söyleyerek reddi heyet talebinde bulunmuştu. Talep Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

DURUŞMA DEVAM EDECEK

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bugün saat 10.00'da sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin talepleri dinlenmeye devam edilecek.

FIRAT SARI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Çetenin ele başı olmakla suçlanan tutuklu sanık doktor Fırat Sarı, yaptığı işlerden Sağlık Bakanlığı'nın da haberi olduğunu iddia etti, dönemin müsteşarının kendisini tebrik ettiğini öne sürdü, hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi, suçlamaları kabul etmedi.