Yenidoğan Çetesi'nin davası sürüyor: Kurtlar Vadisi detayı dikkati çekti

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12 bebeği öldüren Yenidoğan Çetesi davası sürüyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da 12 yeni doğan bebeği SGK'dan para almak için öldüren sanıkların savunması ise kan donduruyor.

Dün yapılan savunmada, "bebeğin fişini çek gitsin" ifadeleri kullanılırken, bugün ise Kurtlar Vadisi'nin bir repliği mahkemede söylendi.

Hasan Basri Gök’ün çapraz sorgusunun ardından bebek yoğun bakım hemşiresi olan tutuklu sanık Deniz Korkmaz, savunma yaptı ve skandal ifadelere imza attı.

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"CİMER'E ŞİKAYETİ BEN YAPTIM"

7 yıldır yoğun bakım hemşiresi olduğunu söyleyen Korkmaz, “Hakkımdaki suçlamaların hiçbiri somut delile dayanmamaktadır. Ayrıca işin komik tarafı da şudur ki, bu davanın başında CİMER şikayetini ben yaptım. Şu an davanın tutuklusu da benim.” dedi.

KURTLAR VADİSİ REPLİĞİNİ MAHKEME BAŞKANINA SÖYLEDİ

Mahkeme Başkanı: 'Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir' demişsin. Neden?

Sanık hemşire Deniz Korkmaz:

Dedim evet. "Kurtlar Vadisi" diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz.

ELDE ETTİĞİ KARI DA SÖYLEDİ

Mahkeme başkanı sanık Deniz Korkmaz’a soruyor: "Kanka, 'Denetime gelmişler' demişsin, Doğukan ile konuşmuşsun. Kaya Bebek ile ilgili bilgin var mı?"

Deniz Korkmaz: Sağdan soldan konuşmuşlar, bilgim yok.

Mahkeme başkanı: Savcılıkta ifade vermişsin.

Deniz Korkmaz: Bildiğim her şeyi anlattım.

Mahkeme başkanı: 1 dakika, ifadelerin doğru mu?

Deniz Korkmaz: Duyduğum, gördüğüm, bildiğim her şeyi anlattım.

Mahkeme başkanı: Fırat Sarı’nın kurduğu sistemde yüzde 40 kar aldığını söylemişsin.

Deniz Korkmaz: Evet, doğrudur.

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