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DHA

Yenidoğan çetesinin kan donduran suçları Türkiye'nin gündeminde.

İstanbul'da, ‘Yenidoğan Çetesi’ adlı verilen bir çetenin özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

Bebeklerin ölümünden sıradan bir olaymış gibi bahsettikleri konuşmaları kamuoyun yansıyan katillerin faaliyet gösterdikleri hastaneler ise mercek altında.

Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili harekete geçen Sağlık Bakanlığı hastanelerin faaliyetlerini durduruyor.

2 HASTANENİN FAALİYETİ DURDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

ÇORLU'DAKİ BİR HASTANE DAHA KAPATILDI

Bugün ise Çorlu'da faaliyet gösteren Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal edildi.

Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.

Polis, ruhsat iptal kararıyla ilgili hastanede tutanak tuttu.

TAHLİYE EDİLDİ

Ruhsatın iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren hastanedeki hastalar da yakınları tarafından alınmaya başlandı.