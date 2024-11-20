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İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da 12 yenidoğan bebek, para için öldürüldü.

Başını Fırat Sarı ve İlker Gönen'in çektiği Yenidoğan Çetesi, SGK'dan para alabilmek için 12 ailenin canını yaktı.

Bu ailelerden birisi olan Ahsen Açıkyürek, TV100 ekranlarında Cansu Canan Özgen'in sunduğu Hayata Dair Programı'nda konuştu.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan anne Açıkyürek, gözyaşlarını da tutamadı.

Ahsen Açıkyürek 9 ay önce dünyaya gelen kızının, çete yüzünden doğduğundan beri yoğun bakımda kaldığını söyledi.

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"BAŞHEKİM BEBEĞİMDE BÖBREK YETMEZLİĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Mağdur anne Ahsen Açıkyürek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

Sancım olduğu için hastaneye gittim ve doğum yaptım. Doğumdan sonra bebeğimin kuvöze alınıp alınmayacağını sordum. Doktor, bebeğin sağlıklı olduğunu bundan dolayı gerek olmadığını söyledi. Ardından başhekim yanıma geldi. Bebeğimde yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği olduğunu söyledi. Beni eve gönderdiler. Ben sürekli süt gönderiyordum.

"BEBEĞİM ORADA BİR AY KALDI, RAHATSIZ ETMEYİN DİYORLARDI"

Kendi doktorum bana bebeğin sağlıklı olduğunu söylemişti. Başhekim bana bebeğin durumunun sürekli kötüye gittiğini söyledi. 'Eşine de söyle burayı çok rahatsız etmeyin' diyordu. Sütümü veriyordum, 5 dakika dolmadan beni çıkarıyorlardı. Bebeğim orada 1 ay kaldı.

"DOKTOR GÜLEREK 'BEBEĞİNİZ ENTÜBE' DEDİ"

Tekrar yanına gittiğimde bana gülerek, benimle dalga geçerek 'Bebeğiniz entübe oldu, yapılacak hiçbir şey yok' dedi. Bunun üzerine eşim başka bir hastaneye sevk etmek istedi.



Başhekim ise 'Bebeği başka hastaneye de sevk etseniz ölecek, burada da ölecek' diye konuştu. Kayınvalideme 'Bizim başka anlaşmalı hastanelerimiz var, oraya sevk edelim' demişler.

"BEBEĞİMİN KOLUNDA MORLUKLAR VARDI"

Bebeğimi gördüğümde ise kollarında morluklar fark ettim. Yanlış kan almışlar, makineyi yanlış bağlamışlar. Sesi çıkmayan bebeği ölüme terk etmişler.

BEBEĞİ SEVK EDEREK KURTARDILAR

Mağdur anne Ahsen Açıkyürek, bebeğin şu an iyi olduğunu, zorla başka bir hastaneye sevk ettiklerini, bebeklerini ancak böyle zorlukla kurtardıklarını söyledi.

Ahsen Açıkyürek ayrıca, 'Bebeği sevk etmek istediğimizi söylediğimizde, başhekimin yüzü bembeyaz oldu." dedi.

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