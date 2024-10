Yenidoğan Çetesi'nin mağdur ettiği bir aile daha konuştu: Eymen yüzde 90 engelli kaldı

Türkiye bu skandalı konuşuyor...

Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandıran yenidoğan çetesinin kan donduran suçları sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da, ‘Yenidoğan Çetesi’ adlı verilen bir çetenin, yeni doğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

Yaşanan yeni gelişmede, Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nde doğum yapan Ayşe K., soruşturmada adı geçen Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'yle ilgili ihmal iddiasında bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULAMASI KALICI HASARA NEDEN OLDU

Yaşanan olayda, İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden 34 yaşındaki Ayşe K.'nin, 2020 yılında doğum sancıları başladı.

İddiaya göre, aciliyeti olan bir hastaydı ancak gelen ambulansla evlerine uzak olan Özel Reyap Hastanesi'ne sevk edildi ve Eymen Ali K., bu hastanede prematüre bebek olarak dünyaya geldi.

İddiaya göre, 57 gün annesinden ayrı kalarak entübe edilen ve hastane çalışanlarının yanlış tedavi uygulaması, Eymen Ali K.'de kalıcı hasara neden oldu.

"HEMŞİRELER OTURMUŞ TELEFON İLE OYNUYORDU"

Yaşadıklarını anlatan Ayşe K., "Ben orada birçok bebeği gördüm. Hiçbir şekilde ilgilenmiyorlardı, hemşireler oturmuş telefon ile oynuyordu ama çocuklar orada ağlıyordu. Bir tanesi morarırcasına ağlıyordu ve neredeyse kuvözden çocuk taşacaktı ağlamaktan, debelenmekten." ifadesinde bulundu.

"ÇOCUK İYİ OLACAK, ÇÜNKÜ OKSİJEN GİTTİ DİYEREK BENİ TESKİN ETTİ"

Bebeğini görmek için verdiği mücadeleyi anlatan Ayşe K., şu açıklamalarda bulundu:

"ÇOCUK İLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİ ALAMADIK"

İki gün sonra ben gittim doktorla görüşmeye, çocuğu görmek istediğimi söyledim. 'Çocuğu gösteremeyeceklerini' söylediler bana. Çocuğu görmem gerektiğini söyledim, çünkü annesiyim ve çocuğumu görmek istiyorum diye ısrar ettim. Fotoğraf istedim, en azından çocuğumun neye benzediğini görmek istediğimi, çocuğumu görmek istiyorum hakkım bu benim diye… Ertesi gün fotoğraf vereceklerini söylediler, bana ertesi gün yoğun bakımda çekilmiş bir fotoğrafı verildi. Çocuk ile ilgili hiçbir bilgi alamadık. Bizi her aradığında tedavinin devam ettiğini ve şu an gelişen bir durum olmadığını söyledi.

"BİR AN ÖNCE ÇOCUĞU GÖNDERMEK İSTİYORDU"

Çocuk yoğun bakımda hiçbir komplikasyon geçirmedi ve 57 gün entübe kaldı. Fırat Sarı bizi hastaneye çağırdı apar topar. Bize söylediği şey 'Hemşire Yeşim, Eymen'i beslerken ciğerine süt kaçırmış, bebek aspire edilmiş ve sevk etmek istiyorum'… Çok telaşlıydı. Bir an önce çocuğu göndermek istiyordu. Ben şaşırdım, neden bizi sevk etmek istiyorsunuz…



'Hemşire hatası olduğunu ve hemşireye kızdığını' söyledi bana. Aspire ne demekti onu bile bilmiyorum. Çocuk orada ne yaşadı? Çocuk orada oksijensiz kaldı. O süre zarfında şu an artık öğrendim, anlıyorum ne olduğunu. Çocuğun ciğerinden tekrar aspire yöntemiyle geri çekmişler mamayı, sütü her neyse.



Ben Eymen Ali'yi, çıkmasına yakın süre zarfında ısrarlarıma, yoğun baskılarıma dayanamayarak çağırmaya başladılar. 4'üncü ayın sonuydu, artık taburculuk süresi gelmişti ve içeriye almaya başladılar beni.