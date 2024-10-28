Yenidoğan Çetesi'nin soruşturmayı denetçiden öğrendiği ortaya çıktı

Haber Merkezi

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da ortaya çıkan Yenidoğan Çetesi skandalı bitmiyor.

12 bebeği para için öldüren Yenidoğan Çetesi'nden 47 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi ise tutuklandı.

Çete hakkında da iddianame hazırlanırken, ortaya yeni detaylar çıkmaya da devam ediyor.

Çete elemanları, bir başka hastaneden transfer ettikleri 6 aylık bebeği bir dizi ihmal sonucu öldürüyor.

BEBEĞİ ÖLÜME SÜREKLEYEN SÜREÇ

Michelle Nwando OPARA isimli bebeği ölüme sürükleyen süreç, çetenin insan yaşamını nasıl hiçe saydığını gösteriyor. Hemşirelerle birlikte doktorlar da, bebeğin yaşamını yitirmesinin ardından soğukkanlı bir şekilde hastane kayıtlarıyla oynuyorlar, yanlış ilaçları ve tedaviyi örtbas etmeye çalışıyorlar.

Ne doktorlar, ne de hemşireler, ölen bebekle ilgilenmiyor, tedavi sürecini sorgulamıyor, organize şekilde olayı kitabına uydurmaya çalışıyor.

ÇETE ELEMANLARI PANİKLİYOR

İddianamede kayıtlara göre, Birinci Hastanesi Hemşiresi olan Tuğçe Toptemel isimli şahsın yine Birinci Hastanesi Hemşiresi olan Hakan Doğukan Taşçı'yı saban erken saatlerde arayarak, bir bebeğin sağlık durumunun iyiye gitmediğini iletiyor.

Aslında hemşire olan ancak sürekli doktor olarak hareket eden Taşçı, 6 aylık bebeğin yaşamını yitirecek noktaya nasıl getirildiğini anlamaya çalışıyor. 6 aylık bebeğin yenidoğan ünitesine yatması yasal olarak mümkün değilken, para kazanmak için yasaları hiçe sayan bayan çete elemanları paniklemeye başlıyor.

BEBEK SİYAHİ OLDUĞU İÇİN MORARMAYI FARK ETMEMİŞLER

Hemşire Taşçı, hemşire Toptemel'e "Esmeron" isimli ilacı kullanmasını söylüyor. Yenidoğan ünitesinde zaten doktor olmadığı için bebek bir süre sonra yaşamını yitiriyor.

Taşçı, bu durumu beraber hareket ettikleri, Reyap Hastanesi Hemşiresi Hasan Basri Gök'e, "Kanka ölmüş ölü teslim ettiler çocuğu abi böyle bi şey olamaz çocuk zenci diye fark etmemişler çocuk ölmüş geldim kanka baktım çocuk ölü kanka” diyerek aktarıyor.

Gök, "Doğukan şu esmeronu bırak kanka artık, kanka senin alandakiler esmeronu kanka kullanamıyor bak başına bela olacak bu esmeron. Bırak şu esmeronu” diyor.

Taşçı, bebeğin siyahi olmasından dolayı öldüğü halde bu durumun farkedilmediğini anlatıyor. Taşçı'nın telefon kayıtlarına göre olay şöyle seyir izliyor:

Taşçı, Şeyhmus Çelik isimli şahsı arayarak “Hocam günaydın hastanede misin, bir acil yoğun bakıma gelsene hocam” diyor.

BEBEĞİN BİLGİLERİYLE OYNUYORLAR

Taşcı bu surada yine çete elemanı olarak nitelendirilen Doktor Fırat Sarı'yı arıyor ve Şehmuç Çelik'i şikayet ediyor.

Taşçı, "Şey diyeceğim hocam Şeyhmus hoca ortalığı ayağa kaldırıyor, niye aldı Fırat bu çocuğu niye aldı sen niye bana haber vermiyorsun , hocam almaz ki ona söylesem almaz buranın sorumlusu benim işte altı buçuk aylık çocuk ben öldü ben ne diyeceğiz ortalığı ayağa kaldırıyor şimdi hocam bilerek şey yapıyor çocuğun küvezini kapat diyor vent i kapat diyor hemen çağır ailesini gelsin diyor öldüreceğim şimdi vurup bir tane ya” diyor.

Çete elemanları ortak karar alarak bebeğin hastaneye geliş saati, yapılan tedavi kayıtlarını tahrif etmeye, daha erken hastaneye yatmış gibi göstermeye, tedavi ve ilaç bilgileriyle oynamaya başlıyor.

Bu olaylar sürerken, hastaneye denetim elemanları geliyor ve Taşçı, bu kez denetim elemanlarıyla ilgilenmeye başlıyor.

DENETİM ELEMANININ SORUŞTURMAYI ÇETEYE BİLDİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada Taşçı eski tanıdığı olduğunu iddia ettiği bir denetim elemanıyla yaptığı görüşmeyi, bebeğin yaşamını yitirmesine nenden olan süreçte yer aldığı belirtilen Şeyhmuz Çelik'e telefonla aktardı.

Bu görüşmedeki iddialar şöyle:

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Dedim hocam napıyosun falan ben bağcılarda staj yaptığım zaman tanışıyoduk onla

ŞEYHMUS ÇELİK: hı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: İyi falan dedi gel bi beş dakka sigara içelim

ŞEYHMUS ÇELİK: hı hı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Çekti beni köşeye dedi ki çabuk dedi hemen dedi şu dediklerimi yap dedi.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Ee bunları yaparsan dedi tekrar denetlemeye gelmiş gibi bakarım dedi

ŞEYHMUS ÇELİK: Hıı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Ondan sonra bir iki bi şey söyledi onları hemen ayarladık

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Tekrar denetime geliyomuş gibi yaptı

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Tekrar baktı bir iki şeyden geçirdi bizi ama

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Yani büyük sıkıntı çocuk ölümü diyo sizin başınıza bela olucak yani diyo ayrıca diyo sizde diyo farklı bi şey var diyo ıı sizin diyo hakkınızda gizli bi dava var diyo ıı yaklaşık üç dört ay önceden diyo..

ŞEYHMUS ÇELİK: Ne davası?

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Hocam dava diyo böyle dedi dedi ki hakkınızda dava var... Iı... sağlık il sağlık müdürü yani diyo ki sağlık bakanından sonra ki en yetkili kişi size kafayı takmış diyo

ŞEYHMUS ÇELİK: Hee

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Haberiniz olsun bi dava var diyo gizli bi dava var diyo hakkınızda hepiniz diyo bu örgütleşme gibi bu davanın içindesiniz diyo o yüzden dedi hemen dedi işten ayrıl kendini

kurtar dedi.

ŞEYHMUS ÇELİK: İşten ayrıl hee

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Evet hiç dedi bekleme direk dedi yarın sabah gel istifanı ver sakın dedi uzak dur başın belaya girer dedi bende tamam hocam dedim.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hee valla bende zaten ay başı bende düşünüyorum bende düşünüyorum

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Yok ben ay başını valla beklemicem hocam ben valla fırat hocayada söyledim ben yok

ŞEYHMUS ÇELİK: Bi şey olmaz ne diyo o o ne diyo..

Bu konuşma savcının dikkatinde kaçmadı ve iddianamede denetim yapan kişinin ismi Doktor Yakup Karakurt olarak dosyaya girdi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Yenidoğan çetesinin ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

47 sanıklı davanın ilk duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Kasım'da görülecek.