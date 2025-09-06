'Yenidoğan' çetesi davasında 3 sanık için tahliye kararı çıktı

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanıktan 6'sı hazır bulundu.

3 HEMŞİRE TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada sanık avukatları dinlendi.

Avukat beyanları sonrası mahkeme heyeti ara karar için 2 saat ara verdi.

Ara sonrası, Hemşire Damla Atak, Hemşire Tuğçe Toptemel ve Hemşire Mehmet Halis Başli'nin adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.

ERTELENDİ

Öte yandan duruşmanın 23 Aralık tarihine ertelenmesine karar verildi.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında, 10 bebeğin ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma” suçlarından 10’ar kez, ayrıca “resmi belgede sahtecilik”ten 11’er kez olmak üzere, 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir için de benzer suçların yanı sıra “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “kamu kurumlarını zarara uğratma” suçlamalarıyla 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis talep edildi.

Ayrıca 8’i kadın 44 sanık için de çeşitli hapis cezaları öngörüldü.

10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da 1 olmak üzere toplam 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, buradaki bebekler ve hastalar kamu hastanelerine nakledilmişti.

Öte yandan davayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e ölüm tehdidinde bulunan kişiler de tutuklanmıştı.

Sanıklardan İlker Gönen’in ise Antalya Cezaevi’nde 1 Şubat’ta intihar ettiği öğrenilmişti.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 57 sayfalık iddianamede 13 kişi “şüpheli”, Sosyal Güvenlik Kurumu ise “suçtan zarar gören” olarak yer aldı.

Firari hemşire Serenay Şenkalaycı’nın da bulunduğu bu dosya, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren ana dava ile birleştirildi.

Ayrıca savcıyı tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin’in dosyası ayrıldı ve davada yargılanan sanık sayısı 57’ye yükseldi.