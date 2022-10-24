Yenilenmiş ikinci el araç nedir? Renault ikinci el araçlarda yeni düzenleme ne zaman başlayacak?

Renault'nun yenilenmiş 2. el araç programı Türkiye'ye geliyor. Peki yenilenmiş ikinci araç nedir? İkinci el arabalarda yeni düzenleme ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Fabrika çıkışlı ikinci el araç satışı sistemi, Türkiye'de de devreye giriyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, çalışmalarda sona gelindiğini aktardı.

Bu konuda Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu'nun geçtiğimiz haziran ayında "Değerlendirme aşamasındayız" şeklinde bir açıklaması olmuştu.

Şimdi ise fabrika çıkışlı ikinci el araç döneminin Türkiye'de 2023 yılında başlayacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar, “İkinci el yenilenmiş araç ne demek, Renault ikinci el araç yeni düzenleme nedir?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Renault yenilenmiş ikinci el araç nedir?

Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, "İşlemler Bursa’daki Renault fabrikasında yapılacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatacağız. Motor dahil her şey yenilenebilecek.





2 yıl da garanti sunulacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz" dedi.

Alım satım işlemleri nasıl yapılacak?

Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, "İlk etapta yenilenmiş ikinci el araç alım ve satış işlemlerini şubelerimiz kanalıyla yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sistem nasıl işliyor?

Renault ilk ‘Refactory’ yani 'yenileme' merkezini 2020 yılında Fransa’da Micra ve Zoe’yi ürettiği Flins fabrikasında devreye aldı. Bu fabrikada Renault, Peugeot, Dacia ve Toyota markalı otomobillerin yenileme işlemleri gerçekleşiyor.

Sadece 800 çalışan bu işlemler için özel olarak istihdam ediliyor. Genelde 3-4 yaşında araçlar kabul ediliyor ve yenilemenin ardından 6 ay ila 1 sene arasında garanti veriliyor. Tüketici, kendi aracını yeniliyor ve kullanmaya devam ediyor veya yenilenmiş ikinci el araçları satın alabiliyor.