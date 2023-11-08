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Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı

Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı AK Parti'de yerel seçim için adaylar, başvurularını 9-17 Kasım tarihleri arasında yapacak. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak, adayların tanıtılması bekleniyor.