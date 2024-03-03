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ensonhaber.com

Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımların meyvelerini topluyor.

Hava, kara, deniz... Her alanda yeni teknolojilerle donatılmış yeni platformlar tek tek testlerini tamamlayıp ordu envanterine giriyor.

Bu kapsmda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı.

"Hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip..."

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O, kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor.



Sistem bataryası 3 füze fırlatma aracı, 1 orta menzilli hava savunma radarı, 1 atış kontrol merkeziyle ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor.