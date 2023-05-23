Yerli balistik füze Tayfun’un 2. kez test atışı gerçekleştirildi Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi.

İHA

Savunma sanayiinde yüzde 100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye, ilgili alanda her geçen gün kendisini daha ileriye taşıyor.

Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor.

18 Ekim'de ilk test atışı yapıldı

Bilindiği üzere Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılmıştı.

Geçen 7 ayın ardından 12 Mayıs günü yine bir test atışı görüntüleri resmi olarak Roketsan tarafından paylaşılan Tayfun'un, bugün Rize-Artvin Havalimanı’ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi.

Bir kez daha yapıldı: Başarı ile tamamlandı

Saat 06.44’te yeniden test atışı yapılan Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi’nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı.

Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.

Önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.

Tayfun Füzesi’nin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor.

Tayfun ile Türk Silahlı Kuvvetleri, önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.