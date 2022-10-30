Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı

Yerli imkanlarla hayata geçirilen Türkiye'nin otomobili Togg dün banttan indirildi. Togg'un banttan indirilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli ve milli otomobil Togg ile gerçek oldu.

Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen açılış dünyada büyük ses getirdi.

Dünyadan Togg'a övgüler geldi

Rusya, Amerika, Çin ve Yunanistan gazeteleri Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'a övgüler yağdırdı.

'Erdoğan seçimlere doğru ilk Türk elektrikli otomobilini görücüye çıkardı' başlığını seçen Bloomberg, Türk liderin bir de lityum iyon pil fabrikası kurulacağını duyurduğunu yazdı.

Bloomberg Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim bandından çıkan ilk aracı sürdüğünü kaydeden Bloomberg, lityum iyon pil fabrikasının birlikte kurulacağı şirketin ise açıklanmadığını aktardı.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini manşetine taşıdı:

"Türkiye'nin yerli otomobili, TOGG, tüm modelleriyle Avrupa'nın yollarına çıkacak. Onlar, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler."

Çin Ajansı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu

Çin haber ajansı Xinhua, 'Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı' başlığıyla abonelerine geçtiği haberde, törenin Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştiğini öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık günlerinden bu yana yerli otomobilin hayalini kurduğunu dile getiren Xinhua, TOGG'un satışlarının Şubat ayında başlayacağını bildirdi.

Yunan gazete Erdoğan'ın sözlerini manşet yaptı

Yunan Kathimerini gazetesi ise törende kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sayfasına taşıdı.

Yerli Tayfun füzesinin Yunan kamuoyunda geniş yer bulduğunu belirten Erdoğan'ın bu sözlerini okurlarına anlatan Yunan gazete 'Erdoğan'dan Tayfun balistik füzesi için: Devamı gelecek' başlığını kullandı.

Türk otomobilinin Avrupa yollarında görüneceğini yazdılar

Yunan Proto Thema internet sitesi de, tıpkı Kathimerini gibi Erdoğan'ın TOGG fabrikasının açılışında Yunanistan'a göndermede bulunduğunu bildirdi. Erdoğan'ın "Tayfun derhal Yunanistan'ın ve Yunan halkının gündemine girdi. Bundan sonrası da var" dediğini belirten internet sitesi, yerli otomobilin ise Avrupa yollarında görüneceğini ifade etti.

The Greek Reporter internet sitesi, "Türkiye Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobilini tanıttı." dedi.

Rus haber ajansı 'Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyor' başlığını seçti

Rus haber ajansı Ria Novosti projeye 3 yıl önce start verildiğinin altını çizdi. Haberde Erdoğan'ın 'Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyor' ifadesine yer verildi. Ajans elektrikli yerli otomobilin 30 dakikada şarj olabileceğini ve menzilinin 500 kilometre olduğunu yazdı.

Bir başka Rus haber ajansı TASS ise, tarihi töreni 'Türkiye, yerli elektrikli otomobil Togg'un seri üretime başladığını ilan etti' başlığı ile abonelerien servis etti.

Arap dünyasında da geniş yankı uyandırdı

'Erdoğan, ilk elektrikli yerli otomobil TOGG'un fabrikasını açtı' diyen Al Jazeera, haberinde videoya da yer verdi.

El Arabiya, 'Türkiye ilk yerli otomobil üretimini kutluyor' başlıklı haberinde fabrika açılışının Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldığını vurguladı.



