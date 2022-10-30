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    Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı

    Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı

    Yerli imkanlarla hayata geçirilen Türkiye'nin otomobili Togg dün banttan indirildi. Togg'un banttan indirilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 13:00
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    Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli ve milli otomobil Togg ile gerçek oldu.

    Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

    Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen açılış dünyada büyük ses getirdi.

    Dünyadan Togg'a övgüler geldi

    Rusya, Amerika, Çin ve Yunanistan gazeteleri Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'a övgüler yağdırdı.

    'Erdoğan seçimlere doğru ilk Türk elektrikli otomobilini görücüye çıkardı' başlığını seçen Bloomberg, Türk liderin bir de lityum iyon pil fabrikası kurulacağını duyurduğunu yazdı.

    Bloomberg Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim bandından çıkan ilk aracı sürdüğünü kaydeden Bloomberg, lityum iyon pil fabrikasının birlikte kurulacağı şirketin ise açıklanmadığını aktardı.

    Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini manşetine taşıdı:

    "Türkiye'nin yerli otomobili, TOGG, tüm modelleriyle Avrupa'nın yollarına çıkacak. Onlar, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler."

    Çin Ajansı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu

    Çin haber ajansı Xinhua, 'Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı' başlığıyla abonelerine geçtiği haberde, törenin Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştiğini öne çıkardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık günlerinden bu yana yerli otomobilin hayalini kurduğunu dile getiren Xinhua, TOGG'un satışlarının Şubat ayında başlayacağını bildirdi.

    Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı #1

    Yunan gazete Erdoğan'ın sözlerini manşet yaptı

    Yunan Kathimerini gazetesi ise törende kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sayfasına taşıdı.

    Yerli Tayfun füzesinin Yunan kamuoyunda geniş yer bulduğunu belirten Erdoğan'ın bu sözlerini okurlarına anlatan Yunan gazete 'Erdoğan'dan Tayfun balistik füzesi için: Devamı gelecek' başlığını kullandı.

    Türk otomobilinin Avrupa yollarında görüneceğini yazdılar

    Yunan Proto Thema internet sitesi de, tıpkı Kathimerini gibi Erdoğan'ın TOGG fabrikasının açılışında Yunanistan'a göndermede bulunduğunu  bildirdi. Erdoğan'ın "Tayfun derhal Yunanistan'ın ve Yunan halkının gündemine girdi. Bundan sonrası da var" dediğini belirten internet sitesi, yerli otomobilin ise Avrupa yollarında görüneceğini ifade etti.

    The Greek Reporter internet sitesi, "Türkiye Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobilini tanıttı." dedi.

    Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı #2

    Rus haber ajansı 'Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyor' başlığını seçti

    Rus haber ajansı Ria Novosti projeye 3 yıl önce start verildiğinin altını çizdi. Haberde Erdoğan'ın 'Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyor' ifadesine yer verildi. Ajans elektrikli yerli otomobilin 30 dakikada şarj olabileceğini ve menzilinin 500 kilometre olduğunu yazdı.

    Bir başka Rus haber ajansı TASS ise, tarihi töreni 'Türkiye, yerli elektrikli otomobil Togg'un seri üretime başladığını ilan etti' başlığı ile abonelerien servis etti.

    Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı #3

    Arap dünyasında da geniş yankı uyandırdı

    'Erdoğan, ilk elektrikli yerli otomobil TOGG'un fabrikasını açtı' diyen Al Jazeera, haberinde videoya da yer verdi.

    El Arabiya, 'Türkiye ilk yerli otomobil üretimini kutluyor' başlıklı haberinde fabrika açılışının Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldığını vurguladı.

    Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı #4


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