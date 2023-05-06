Yerli otomobil Togg polis aracı oldu Türkiye'nin yıllardır hasretini çektiği yerli otomobil özlemine son veren Togg, artık yollarda polis aracı olarak da görev yapacak.

İHA

AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için hazırlıklar sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde düzenlenecek olan ‘Büyük İstanbul Mitingi’ öncesi alana gelerek incelemelerde bulundu.

Soylu’nun konvoyuna öncülük eden polis araçlarından biri dikkat çekti.

Yerli polis aracı görevde

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg’un ilk defa polis aracı olmuş hali görüntülendi.

Çevredeki görevliler ve vatandaşlar ise polis aracı olan Togg ile fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Daha sonra Togg’un içerisine binen vatandaşlar aracın çok lüks ve konforlu olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu ve beraberindekiler alandan ayrılırken, polis aracı olan Togg görenleri kendisine hayran bıraktı.

"Yakıştı mı yakıştı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve millî gururumuz Togg, Emniyet'imize yakıştı mı yakıştı." ifadelerini kullandı.