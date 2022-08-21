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    Yerli pasaport, 25 Ağustos'ta üretime giriyor

    Yerli pasaport, 25 Ağustos'ta üretime giriyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şubatta çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelindi.
    • 21.08.2022 - 03:07
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    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlandığı ifade edilerek, "Yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibarıyla üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır." bilgisi verildi.

    Pasaport talebinde olağanüstü artış

    AA'nın haberine göre; salgın kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pasaport talebinde olağanüstü artış görüldüğü belirtilen paylaşımda, şunlar ifade edildi:

    "Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD, Fransa, Avustralya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür."

    Yerli pasaport, 25 Ağustos ta üretime giriyor #1

    2022'nin 7 ayında 1 milyon 360 bin pasaport düzenlemesi

    Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport taleplerinin 30, hususi (yeşil) pasaport taleplerinin de en fazla 60 gün içinde karşılandığının belirtildiği paylaşımda, "Acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla da yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Yerli pasaport, 25 Ağustos ta üretime giriyor #2

    Hususi pasaportların geçerlilik süresi 10 yıla uzatıldı

    Paylaşımda, hususi pasaportların (yeşil) kullanım süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığı belirtilerek, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibarıyla 76 milyon 842 bin kimlik kartı, 8 milyon 811 pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kartı ve 30 bin fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içinde teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

    Yerli pasaport, 25 Ağustos ta üretime giriyor #3

    "Harç bedellerine yönelik haberler gerçek dışı"

    Pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olduğuna işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

    "Yılbaşında belirlenecek olan pasaport harçlarını, 4 ay öncesinden Halk TV ve Karar gibi yayın organlarınca fahiş tahminlerde bulunarak manipülasyon yapılmak ve vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir. Manipülatif amaçlı bu tür ciddiyetten ve toplumsal sorumluluktan uzak haberlere itibar edilmemelidir."

    Yerli pasaport, 25 Ağustos ta üretime giriyor #4

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    Yerli pasaport, 25 Ağustos ta üretime giriyor #5


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