Yerli ve milli bir silah daha teste çıkıyor: SİPER
İHA

Türkiye, savunma sanayisi alanında yerli ve milli üretimlerine her geçen gün devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (SİPER) füzesi teste çıkıyor.

Karadeniz'de NAVTEX ilan edildi

Test için Karadeniz’de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edildi.

Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak.

Yerli ve milli bir silah daha teste çıkıyor: SİPER

Bu hafta test edilecek

ve iş birliği ile üretilen SİPER'in bu hafta içerisinde test edilmesi bekleniyor...

Yerli ve milli bir silah daha teste çıkıyor: SİPER

İşte SİPER'in özellikleri;

-Hava savunma planlama ve koordinasyon
-Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı
-Birleştirilmiş hava resmi üretimi
-Çoklu angajman ve ardışık ateşleme
-Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman
-Dost Düşman Tanıma (IFF)
-Tehdit değerlendirme ve silah tahsis
-Otomatik teşhis yönetimi
-Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu
-Füzeler ile çift yönlü iletişim
-Telli/telsiz haberleşme
-Dik/eğik atış
-Zorlu şartlarda görev yapabilme
-HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı
-Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı
-Gömülü simülasyon
-Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme