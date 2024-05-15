ensonhaber.com
Türkiye savunma sanayiinde son yıllarda adeta atağa geçmiş durumda.
Yerli ve milli savunma sanayii ekipmanlarıyla bölgede liderliğini sürdüren Türkiye kendi silahını, kendi uçağını, kendi gemisini yapar hale geldi.
Yerli ve milli envanterini her geçen gün genişleten savunma sanayiimiz yeni bir ekipmanı daha bu listeye ekledi.
Test atışını başarıyla gerçekleştirdi
Yeni ürünün adı "SUNGUR"
Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan SUNGUR, muharebe sahalarında Türkiye'nin gücüne güç katacak.
Yapılan paylaşımda, "Asimetrik savaş yeteneğiyle hava savunmamızın etkin gücü SUNGUR'un test atışı başarıyla gerçekleştirildi ve hedefini tam isabetle vurdu!" ifadeleri kullanıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış