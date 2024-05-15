Yerli ve milli SUNGUR test atışını başarıyla tamamladı Muharebe sahalarında Türkiye'nin gücüne güç katacak olan roketatar SUNGUR'un test atışının başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye savunma sanayiinde son yıllarda adeta atağa geçmiş durumda.

Yerli ve milli savunma sanayii ekipmanlarıyla bölgede liderliğini sürdüren Türkiye kendi silahını, kendi uçağını, kendi gemisini yapar hale geldi.

Yerli ve milli envanterini her geçen gün genişleten savunma sanayiimiz yeni bir ekipmanı daha bu listeye ekledi.

Test atışını başarıyla gerçekleştirdi

Yeni ürünün adı "SUNGUR"

Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan SUNGUR, muharebe sahalarında Türkiye'nin gücüne güç katacak.

Yapılan paylaşımda, "Asimetrik savaş yeteneğiyle hava savunmamızın etkin gücü SUNGUR'un test atışı başarıyla gerçekleştirildi ve hedefini tam isabetle vurdu!" ifadeleri kullanıldı.