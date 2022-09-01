Yeşil pasaportların geçerlilik süresi ücretsiz şekilde uzatılmaya başladı

Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik süreleri uzatılmaya başladı. Süreç, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şubatta çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportun üretimine 25 Ağustos'ta başlandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, süresi dolan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik süresinin uzatılması işlemine de başladı.

5 yıldan 10 yıla uzatıldı

Bu kapsamda yeşil pasaport süresi dolan ya da dolmasına 1 yıldan az süre kalan pasaportlarının geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Şahsen müracat edilmeli

Öte yandan ücretsiz olarak gerçekleştirilen işlem için vatandaşlar, 1 Haziran 2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat ederek hususi pasaport uzatma işlemini yapabilecek.

Acil pasaport talepleri karşılanıyor

Çalışmalar devam ederken yerli pasaporta geçiş yapmak isteyen vatandaşların süreci tamamlanana kadar acil durumlardaki pasaport talepleri de karşılanıyor.

Hususi pasaport başvurusunda çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep ediliyor.

Yaş sınırı 25

Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda ise Pasaport Kanunu’nda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılabilecek.

Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde ise yasal temsilcilerin onayı alınacak.