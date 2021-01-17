Yeşilçam oyuncusu Ekrem Gökkaya, hayatını kaybetti

Bir süredir kanser nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Ekrem Gökkaya, hayatını kaybetti.

Kemal Sunal ile oynadığı Koltuk Belası filmiyle hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Ekrem Gökkaya'dan sevenlerine kötü haber geldi.

Bir süredir kanserle mücadele eden Gökkaya 86 yaşında vefat etti.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Eşi Alev Gökkaya sosyal medya hesabı üzerinden, oyuncunun Bartın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Ekrem Gökkaya 16 Ocak 2021 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EKREM GÖKKAYA KİMDİR

1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı.

Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.

1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filme kadar, 200 civarı sinema ve televizyon filminde oyuncu,prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı.

Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan ilk kişi Ekrem Gökkaya’dır.

Alev Gökkaya ile evli olan Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra ise eşinin memleketi Bartın‘a yerleşti.

EKRAM GÖKKAYA FİLMLERİ

Turist Ömer Arabistan'da (1969)

Keloğlan'la Can Kız (1972)

Şeytan (1974)

Kılıç Aslan (1975)

Avanak Apdi (1978)

Korkusuz Korkak (1979)

Gerzek Şaban (1980)

Atla Gel Şaban (1984)