Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın isminin yaşatılacağı yer...

Geçtiğimiz ay vefat haberiyle Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın isminin Çankaya'da yaşatılacağı öğrenildi.

Yeşilçam'a muhteşem eserler bırakan usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan 28 Haziran sabahı acı haber geldi.

85 yaşındaki Cüneyt Arkın, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış ancak kalbinin durması nedeniyle hayata veda etmişti.

Unutulmaz oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı ise Türkiye'yi derinden etkilemişti.

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın isminin Çankaya'da yaşatılacağı öğrenildi.

Cüneyt Arkın'ın ismi nerede yaşatılacak?

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak önergesi ile ilçede yapılacak bir parka veya merkeze, ünlü sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesini oy birliği ile kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cüneyt Arkın'ın hiçbir zaman duruşundan ve aydınlanmadan ödün vermeden yaşayan bir çınar olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meclisimiz de tüm partilerin ortak önerisi ve oy birliği ile Cüneyt Arkın adını Çankaya'da yaşatmak için adım attı. Cüneyt Arkın'ın değerlerini ve anılarını Çankaya'da yaşatmaya devam edeceğiz. Cüneyt Arkın'ın adını Çankaya'da yaşatmak bizim için büyük bir onurdur."