Yeşilköy pandemi hastanesinin tabelası asıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı.

İstanbul Yeşilköy’de 8 Nisan tarihinde başlayan ve 45 günde tamamlanacak olan hastanenin yapımı devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan bin yataklı hastane inşaatı havadan görüntülendi.

"Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela, giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelaları da takıldı.

7/24 ARALIKSIZ ÇALIŞMA

7 gün 24 saat aralıksız çalışmaların devam ettiği hastanenin Ramazan Bayramı sonrası hizmete açılması bekleniyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Türkiye’de korona vakalarının yükselmeye başladığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da iki hastanenin yapılması için talimat vermişti. Kısa zaman içerisinde pandemi salgınıyla mücadele için bu hastanelerin hayata geçirileceğini aktaran Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de çalışmaları havadan kontrol etmişti.

ODALARDA TEK YATAK VAR

Artık tabelası bile hazır olan hastanede odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ile televizyon mevcut. Hastanede yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki odanın kapısı senkronize olarak çalışıyor. Odaların kapısı, hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor.