Yetkisiz çakarlı araç kullananlar için yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi

AA & Ensonhaber

Yetkisiz çakar kullanımı, trafikte yıllardır en çok şikayet edilen sorunlardan biri olarak gündemdeydi.

Özellikle büyükşehirlerin yoğun trafiğinde, kendilerini resmi görevli gibi göstererek emniyet şeritlerini ihlal eden veya sivil araçlardan yol isteyen kişiler vatandaşların tepkisini topluyordu.

Bu soruna çözüm getirmek amacıyla hazırlanan, yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAYA HAPİS CEZASI

Buna göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINA 150 BİN TL CEZA

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak.

Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.