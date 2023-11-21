YHT'ler ve Marmaray yolcu sayısı ile ara tatilde rekor kırdı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Kasım'da başlayan ve 9 gün süren ara tatil sonrası yüksek hızlı tren ve Marmaray ile Başkentray’a olan yolcu talebinin rekor sayıda arttığını açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre Marmaray bir günde 712 bin yolcuyla rekor kırarken, YHT seferlerine yoğun talep oldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Kasım Cuma günü başlayan ve 9 gün süren ara tatil sonrası; seyahatlerinde yüksek hızlı trenleri tercih eden yolcu sayısı verilerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı tren ve yanı sıra Marmaray ile Başkentray’a olan yolcu talebinin rekor sayıda arttığını ifade etti.

9 günlük ara tatilde vatandaşlar tercihi 'Yüksek hızlı trenler' oldu

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü eliyle, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Karaman, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Eskişehir-İstanbul hatlarında doğrudan ve YHT otobüs, YHT tren bağlantılı kombine taşımacılıkla birçok şehre ulaşan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 80 milyon 130 bin 856 yolcu ve günde ortalama 40 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bu sayının ara tatil nedeniyle arttığını ve yüksek hızlı trenlerin bazı hatlarında yeni rekorlar kırıldığını ifade etti.

Eskişehir-İstanbul YHT seferlerinde günlük yolcu 1189'a ulaştı

Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul Ekspres YHT seferlerinin 10 Eylül 2022 tarihinde başlamasından bu yana; yaklaşık 371 bin yolcu taşındığını söyleyerek,

9 günlük ara tatil sonrası ise ortalama yolcu sayısının 881 kişiden, artarak bin 189’a ulaştığını ifade etti.

Yüksek hızlı tren hatlarında yeni rekorlar kırıldı

Bakan Uraloğlu açıklamasında yolcu sayısının ara tatilde, Ankara-Karaman hattında 1.969’dan 2 bin 372’ye, Konya-İstanbul hattında 4 bin 852’den 6 bin 301’e, Ankara-İstanbul güzergâhında 16 bin 11‘den 17 bin 777’ye yükseldiğini ve aynı artışların Marmaray ve Başkentray’da da gerçekleştiğini açıkladı.

Marmaray rekor tazeledi: Bir günde 712 bin yolcu

Bakan Uraloğlu, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray’ın bugüne kadar 1 milyar 2 milyon 617 bin 736 kişiyi ulaştırdığını belirtti.

Uraloğlu, ara tatil nedeni ile Marmaray ile bir günde 712 bin 766 yolcunun taşındığını ve Marmaray’ın rekor tazelediğini bildirdi.

Başkentray'da günlük yolcu sayısı 78 bine ulaştı

Bakan Uraloğlu, Ankara’da diğer ulaşım modlarıyla entegre Başkentray’da ise hizmete başladığı günden bugüne kadar toplamda 78 milyon 588 bin 658 kişi taşındığını kaydetti.

Başkentray’da ortalama günlük yolcu sayısının ara tatil nedeniyle de arttığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, günlük yolcu sayısının 57 bin 721’den artarak 78 bin 177’ye ulaştığını açıkladı.