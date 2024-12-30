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2025 yılına sayılı saatler kala, her sene olduğu gibi ülke genelinde tedbirler sıkılaştırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi görev alacak güvenlik personeli sayısını açıkladı.

NTV canlı yayınına katılan Bakan Yerlikaya, "Kaç güvenlik görevlisi mesaide olacak" sorusunu yanıtladı.

309 bin kolluk personelinin görev yapacağını belirten Bakan Yerlikaya, bunların 207 bininin emniyet, 99 bininin jandarma ve 3 bininin ise sahil güvenlik olduğu belirtti.

"TOPLAM 309 BİN KOLLUK PERSONELİMİZ GÖREVDE OLACAK"

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

2024'ün son günleri.. Yarın 31 Aralık. Ve yılbaşı gecesiyle ilgili biz şehirlerimizde kırsalda her yerde tedbirlerimizi aldık..



309 bin kolluk personelimize görev verdik. Büyük bir hazırlık yaptık.



Emniyet 207 bin, 99 bin jandarma, 3 bin sahil güvenlik.



Hem asayiş hem trafik bakımından görevlendirme yaptık. Trafikle ilgili emniyet ve jandarma 30 binin üzerinde arkadaşımızı görevlendirdik.

"TOPLAM 11 BİNE YAKIN UYGULAMA NOKTASI BELİRLEDİK"

Uygulama noktaları olarak da şunu söyleyebiliriz. Daha önceki gördüğünüz bildiğiniz uygulama noktalarının fevkinde tedbirler aldık. Çünkü bu özel bir gece ve uygulama yapılacak kontrol noktalarımızda emniyet 6 bin 862 noktada, jandarma da 3 bin 923 olmak üzere yani 11 bine yakın uygulama noktası belirledik.

"TEDBİRLER 3 GÜN SÜRECEK"