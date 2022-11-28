Yılbaşı gecesi ne zaman? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı gecesi ne zaman? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor?

Yeni yıl heyecanı yaklaşırken 31 Aralık'ın bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki 31 Aralık 2022 hangi gün? Yılbaşı gecesi ne zaman? İşte tarihi...

2022 yılının son günleri yaklaştı...

Aralık ayında vatandaşlar yılbaşı ile ilgili araştırmaları hızlandırıyor.

Her yıl farklı bir güne denk gelen yılbaşı 2022 yılında hangi gün kutlanacak sorusu da merak konusu.

Peki 31 Aralık 2022 resmi tatil mi? Yılbaşı tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yanıtları...

31 Aralık 2022 hangi gün?

Bu sene yılbaşı gecesi 31 Aralık Cumartesi gününe yani hafta sonuna denk geliyor. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2023 ise pazar günüdür.

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.