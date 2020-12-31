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    Yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı şartı

    Yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı şartı

    Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, yarın araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.
    • AA
    • 31.12.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:08
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    İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, 2 Aralık'ta yayınlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

    Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

    EN YAKIN CAMİYE GİTME ŞARTI

    Bugün saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

    Yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı şartı #1

    Yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı şartı #2

    Yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı şartı #3

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