Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün, saat kaçta?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sosyal mesafe ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kısıtlamalar uygulanmasına karar verildi. Peki, yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor..

Pandemi ve karantina süreciyle geçen 2020 yılını geride bırakırken vatandaşlar yeni yıl sevincini kutlamak istiyor. Ancak salgının seyri ve vaka sayılarına bakıldığında maske ve sosyal mesafe tedbirlerini elden bırakmamak gerektiği her seferinde vurgulanıyor.

Yılbaşında, sosyal mesafenin korunması amacıyla kutlamaların yasaklanması ve devamında birçok kısıtlama getirilmesi kararlaştırıldı. Bulaş riskini en aza indirmek ve salgını kontrol altında tutmak için vatandaşların 4 günlük bir kısıtlamaya tabi olacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleriyle yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak” dedi.

Vatandaşlar yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün, yasaklar ne zaman başlıyor, yılbaşında neler yasak gibi soruları araştırmaya başladı.

İşte yılbaşı yasaklarıyla ilgili merak edilen detaylar..

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta içi her akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması var. Artan vaka sayılarına karşı alınan önlemlere ek olarak Yılbaşında da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Üç buçuk gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar da yasağın kapsamını ve ilk gününün ne zaman olduğu gibi ayrıntıları araştırıyor.

81 ile gönderilen genelgede, kısıtlamanın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

YILBAŞINDA BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK MI?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında olacak.