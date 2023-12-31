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Yılbaşında İstanbul 15 bin kamera ile anbean takip edilecek

Yılbaşında İstanbul 15 bin kamera ile anbean takip edilecek Yılbaşında İstanbul, kentin birçok noktasında bulunan 15 bin kamera ile anbean takip edilecek. Toplam 55 bin 556 personel ise yılbaşında görev başında olacak.