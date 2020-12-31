Yılbaşında seyahat yasağı var mı? 31 Aralık - 4 Ocak şehirlerarası kısıtlama var mı?

Yılbaşında seyahat yasağı var mı? 31 Aralık - 4 Ocak şehirlerarası kısıtlama var mı?

Yılbaşına dair uygulanan birçok kısıtlamanın detayları araştırılıyor. Merak edilen konulardan biri de 31 Aralık ile 4 Ocak şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı oldu. İşte detaylar..

Pandemi nedeniyle 2020 yılında sosyal hayatın kısıtlandığı bir sene geçirmişken, yeni yılda salgının seyrini kontrol altında tutmak amacıyla tedbirler alınmaya devam ediyor.

Yılbaşı kutlamalarında sosyal mesafe ve maske önlemlerinin çiğnenmemesi adına kutlamalar yasaklanırken beraberinde birçok kısıtlama da söz konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi.

Peki 31 Aralık- 4 Ocak arasında seyahat yasağı var mı, il dışına çıkmak yasaklandı mı.. işte detaylar..

YILBAŞINDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Yılbaşında, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağıyla ilgili detaylara yer verildi.

Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde seyahat belgesi ile şehirler arası seyahatlere izin verilecek.

ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Yalnızca mazereti olan vatandaşlar, hafta içi akşam saat 21.00 ile takip eden günün sabah saat 05.00 arasında ve hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağında özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;

– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

– Ceza infaz kurumlarından salıverilen