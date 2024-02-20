'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası yalan çıktı

AA

Geçtiğimiz yıl asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak adına bir kereye mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmıştı.

Devreye sokulan uygulamanın ardından ek MTV'nin yılda 4 defa alınacağı iddiası ortaya atıldı.

Ek MTV'nin yılda 4 kez alınacağı iddiası asılsız çıktı

Kısa süre içerisinde yayılan iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz"

Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."