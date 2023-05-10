Yıldız futbolcular ve sanatçılar depremzedeler için sahaya çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek amacıyla organize edilen dostluk maçı, ünlü futbolcuları ve sanatçıları yeşil sahada buluşturdu.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en büyük depremleriyle yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli afet, 11 ilde yıkımlara yol açtı.

Bunun üzerine devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

3 ayın geçtiği zorlu süreçte afet konutları yükselirken, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırılmaya başlandı.

Öte yandan afetzede vatandaşlar için de büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Atakaş Hatayspor'un yeni stadında maç yapıldı

Bu kapsamda depremin etkilerinin unutulması adına afetzede çocuklar için bir dostluk maçı organize edildi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle "Omuz Omuza" kampanyası kapsamında düzenlenen karşılaşma, deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda yapıldı.

Yıldızlar geçidi

Özel müsabakada 25 depremzede çocuk ile TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yanı sıra Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu ile Bertuğ Yıldırım, Ferhat Göçer ve Alişan forma giydi.

Takımların 20'şer dakikalık iki devre üzerinden yaptığı karşılaşmayı eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır yönetti.

Volkan Demirel, Vincenzo Montella, Hakan Ünsal ve Oğuz Çetin de takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.

Beyaz takımın, kırmızı takımı 6-4 yendiği müsabakanın ardından düzenlenen törende katılımcılara kupa ve madalya verildi.