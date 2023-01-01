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    Yılın ilk gününde dolar kaç TL?

    Yatırımcılar tarafından 1 Ocak 2023 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 01.01.2023 - 14:30
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    Yılın ilk gününde dolar kaç TL?

    Binlerce yatırımcı dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, dolar ise sakin bir seyirde ilerliyor.

    Doların gidişatını merak edenler ise her gün piyasanın açılış ve kapanış detaylarına bakıyor.

    Zaman zaman haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, zaman zaman ise haftayı düşüşle kapatıyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 1 Ocak Pazar piyasalardaki son durum...

    1 Ocak dolar ve euro ne kadar?

    ABD Doları: 18,69 (Alış) - 18,71 (Satış)

    EURO: 20,01 (Alış) - 20,04 (Satış)

    STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,65 (Satış)


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