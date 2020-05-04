Yılmaz Özdil'in, Atatürk kitaplarından elde ettiği servet

Bodrum'da milyon dolarlık kaçak villası olan Yılmaz Özdil, sadece Mustafa Kemal kitabından yaklaşık 50 milyon lira gelir elde etti.

Bodrum'da 7 milyon dolarlık yazlık villası olduğu ortaya çıkan Yılmaz Özdil'in, servetinin kaynağı merak konusu oldu.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Atatürk üzerinden birçok kitap serisine imza attı.

7'den 70'e herkese satılan bu kitapların baskılarının yapılması, aynı anda Yılmaz Özdil'in servetini de günden güne katladı.

TEK KİTAPTAN 45 MİLYON LİRA

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal kitabını 1 milyon 150 bin adet satmayı başardı, böylece 40 milyon 250 bin lira gelir elde etti.

Özel baskıyla ise 4 milyon 702 bin 500 lira kazanan Özdil, İngilizce versiyondan 640 bin lira gelir elde etti.

Yılmaz Özdil, böylece 45 milyon 592 bin 500 liralık bir gelire ulaştı.

Bu gelir sadece Mustafa Kemal kitabından geldi.

16 KİTABINDAN 13'Ü ATATÜRK

Özdil'in çıkardığı kitapların 16'sından 13'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alıyor.