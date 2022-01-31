Yılmaz Özdil: Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek dinen suç ilan edildi

Gazeteci Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi sonrası CHP'ye yakın isimlerin tepkisiyle karşılaştı.

CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Yılmaz Özdil'in, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu elştirmesi kamuoyunun gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda CHP yönetimini Kılıçdaroğlu özelinde eleştiren Özdil, CHP seçmenlerine seslenerek "Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya? Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim." ifadelerini kullandı.

Özdil'in bu açıklamaları, CHP kanadında sert tepkiyle karşılandı.

"ALEVİ DÜŞMANLIĞINI DIŞA VURUYOR"

Kılıçdaroğlu'na her fırsatta destek veren türkücü Erdal Erzincan, sosyal medya hesabından Özdil'i Alevi düşmanı ilan edip, "Yılmaz Özdil genlerinde biriktirdiği Alevi düşmanlığını değişik bir şekilde dışa vuruyor." ifadelerini kullandı.





"ELEŞTİRMEK DİNEN SUÇ SAYILDI"

Yılmaz Özdil de Erzincan'ın ifadelerine tepki göstererek " Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek dinen suç ilan edildi… Mesela, Deniz Baykal’ı eleştirdiğimizde Sünni düşmanlığı mı yapmış oluyoruz? Yuh be birader!" şeklinde yanıt verdi.

Yılmaz Özdil: Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler ViDEO



"TUNCELİ VURGUSU YAPMANIN AÇIKLAMASI YOK"

Erdal Erzincan, Özdil'in bu cevabı sonrası yeni bir paylaşımda bulunarak "Tunceli ile birlikte Kılıçdaroğlu vurgusu yapmanın başka bir alt metni yoktur. Bu memleket hepimizin değil mi? Eğer öyle olduğunu düşünüyorsak daha özenli açıklamalar yapmamız gerekmez mi?" ifadelerine Özdil, tekrar cevap vererek "Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim konuşmamda İzmir ve İstanbul milletvekillerini de eleştirdim, onlar da mı mezhep?" dedi.