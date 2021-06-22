Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'a ne dedi? Özdil ile Dündar kavgası...

Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında yaşanan gerilim milyonların merak konusu oldu. Peki Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar neden kavga etti? Yılmaz Özdil Uğur Dündar'a ne dedi? İşte ayrıntılar...

Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında neler yaşandığı gündemin merak edilenleri arasında yerini aldı.

Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'dan para alarak kanal kuran "dürüst ve güvenilir" gazetecilerden bahsetmesi Uğur Dündar'ı kızdırdı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı iki gazeteci Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi. Yılmaz Özdil'in paylaşımları sonrası Uğur Dündar ekranlarda ateş püskürdü.

Peki Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar neden kavga etti? Yılmaz Özdil Uğur Dündar hakkında ne dedi? Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil'in tartışmasının nedeni nedir? İşte kavganın ayrıntıları...

YILDIZ ÖZDİL UĞUR DÜNDAR KAVGASI

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!"

Özdil ardından şunları yazdı: "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?"

Daha sonra yaptığı payalaşım ise şöyle: "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..."

Uğur Dündar bu paylaşımlardan sonra Özdil'e sert bir tepki gösterdi.

UĞUR DÜNDAR YILMAZ ÖZDİL'E NE DEDİ?

Dündar, Özdil'in kendisini yakından tanıdığını vurgulayarak, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi. Dündar açıklamasına şöyle devam etti:

"Yılmaz Özdil, benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim şerefime namusuma ima yollu laf söylersin. Ayıp değil mi? Utan be utan... Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin? Kötü kalpli... Nedenini de biliyorum İsmail Saymaz'a takmış..."