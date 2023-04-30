Yılmaz Özdil'den Millet İttifakı'na: Asla unutturamayacağımız bir gün Millet İttifakı'nın İzmir'de yapacağı mitingi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu üzerinden eleştiren Yılmaz Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" dedi.

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Gazeteci Yılmaz Özdil, Millet İttifakı'nda yaşanan kriz sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Sözcü gazetesi ve Sözcü TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

Özdil'in ayrılığının asıl nedeni ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ve Meral Akşener'e yönelik desteği oldu.

Bu gelişmelerin ardından bir süredir sessizliğe gömülen Özdil, Millet İttifakı'nın İzmir'de yapacağı miting öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Millet İttifakı'nı 'Deva' ve 'Gelecek' üzerinden eleştirdi

Özdil, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP'den İzmir 1. sıradan aday gösterilen eski Taraf yazarı Yüksel Taşkın üzerinden Millet İttifakı'nı eleştirdi.

"Asla unutturamayacağımız bir gün" ifadesini kullanan Özdil, İzmirlilere bugün geçmişte Atatürk'ü ve CHP'yi eleştiren isimlerin alkışlatılacağını söyledi.

"İzmirlilere bugün Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı Taraf yazarını alkışlatacaklar"

Yılmaz Özdil konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar.”

Milletvekili aday listeleri tartışma çıkarttı

Öte yandan bilindiği üzere milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte seçime ortak listeyle girme kararı alan Millet İttifakı'nda tartışmalar yaşanmıştı.

Özellikle Sadullah Ergin, İdris Naim Şahin ve Yüksel Taşkın'ın CHP listelerinden seçime girmesi, ana muhalefet partisinin seçmenini rahatsız etti.

Rahatsızlık duyulan isimlerden biri olan Taşkın, kapatılan FETÖ yayın organı Taraf gazetesinde yazarlık yaptı.

Yüksel Taşkın, geçmişteki yazılarında Kemalizm'e yönelik söylediği sözler nedeniyle tepkilerin hedefi haline geldi.

Kemalizm'i 'ırkçı ve dışlayıcı' diyerek hedef aldı

2008 yılında verdiği bir röportajda Kemalizm’i “ırkçı” ve “dışlayıcı” sözleriyle hedef alan Taşkın, şunları söylemişti: