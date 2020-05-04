Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villası

Hükümetin imar barışı adımını sert sözlerle eleştiren Yılmaz Özdil'in düzenlemeden yararlandığı ortaya çıktı.

Atatürk'le ilgili yazdığı kitaplarla sık sık gündeme gelen Yılmaz Özdil, siyasi parti liderlerinden bile aşırı bir muhalif 'gazeteci'.

Hükümetin yaptığı tüm adımların karşısında duran Yılmaz Özdil, imar barışı konusunda da sert ifadeler kullanıyordu.

İMAR AFFI ELEŞTİRİSİ

Özdil, 28 Eylül 2019'daki "Pay hattı" başlıklı yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" ifadelerini kullanmıştı.

Son günlerde Yılmaz Özdil'in Bodrum'da lüks bir villası olduğu ve villanın imar konusunda sıkıntılı olduğu ortaya çıktı.

Özdil'in ofis yaptırdığını söyleyerek yapısını villaya dönüştürdüğü iddiası gündemde.

YERDEN YERE VURDUĞU KANUNDAN FAYDALANDI

Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan Yılmaz Özdil'in ofisten villaya dönüştürdüğü yapısı için imar barışı kanunundan yararlandığı ortaya çıktı.

Yılmaz Özdil'in eşinin üzerine gösterdiği villanın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

DENİZE SIFIR, 7 MİLYON DOLAR

Denize sıfır konumda yer alan Yılmaz Özdil'in lüks villasının piyasa değeri ise 7 milyon dolar seviyesinde.

7 milyon dolar, günün kuruyla hesaplandığında 49 milyon lira yapıyor.