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    Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu

    Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu

    Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villasında yıkım çalışması başlayınca avukat itiraz etti, mahkeme anında durdurma kararı aldı.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 15:17
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    Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu

    Atatürk üzerine yazdığı kitaplarla servetine servet katan Yılmaz Özdil, Bodrum'un en lüks bölgesinden eşinin üzerine milyonluk villa satın aldı.

    Kaçak yapılaşmaya giden Yılmaz Özdil, villasını günden güne büyüttü.

    Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in üzerine olan villadaki kaçakların ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri yıkıma gitti.

    MAHKEMEDEN JET KARAR

    Yıkım başlayınca Hülya Özdil'in avukatı durdurma kararı için mahkemeye başvurdu.

    Muğla İdare Mahkemesi başkanlığı bu kısa süre içerisinde itirazı kabul etti ve yıkım durduruldu.

    Özdil’in villasında durdurulan yıkım çalışması ViDEO

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