Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Zonguldak'ta temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Genel Kurul süreci başlayacak olan paket hakkında açıklamalarda bulundu.
8'inci yargı paketi Genel Kurul'a geliyor
Tunç, şöyle konuştu:
"Komisyonda görüşmeler tamamlandı Genel Kurul'da görüşmeleri gerçekleştirilecek.
Burada yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yargının hızlandırılması, hak arama yöntemlerinin genişletilmesi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili önemli düzenlemeler var.
Paket seçim nedeniyle ikiye ayrıldı. Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bunların da seçimden sonra değerlendirileceğini umut ediyoruz.
41-42 maddelik bir teklif. Yargıyı hızlandıracak sadeleştirmeye yönelik düzenlemeler var."
AYM'nin Can Atalay kararı
Tunç, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay için verdiği yeni karara da değindi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.
Tunç, konuya ilişkin şöyle konuştu:
AYM’nin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı. AYM’nin karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini öğrendik. Anayasa’nın 84. maddesi açık. Milletvekilliğinin düşme sebepleri yazar. Can Atalay’ın milletvekilliği kesin hüküm nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM’ye başvurulmuştur. AYM yetkisizlik nedeniyle ret verir. ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ dair kararın gerekçesini sonra öğreneceğiz.
Kesin hükmün tartışılması nedeniyle böyle bir karar verilmişse bu doğru değildir.
‘Karar verilmesine yer olmadığına dair’ karar Anayasa’nın 84. Maddesi gereği AYM’ye gidemeyeceği için verildiyse durum farklıdır. AYM’nin önceki içtihatları var. Daha önce ret kararı verilmiştir. Bu kez durum farklı. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra göreceğiz.
Anayasamızın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi açık. 83. maddesinde seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olan anayasal düzene ilişkin suçlar "terör suçları" dokunulmazlığın istisnasıdır. Burada da bir yargı süreci gerçekleşmiştir. Gezi olayları nedeniyle başlayan bir ceza soruşturması vardır. Yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay bu suçu değerlendirmiştir. Bir kesin hükme ulaşmıştır. Dolayısıyla bu kesin hükümde ortadan kaldırılmış değildir.
Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararıyla ilgili olarak da Yargıtayımız, Anayasa'nın 83 ve 14 maddelerin uygulanamaz hale getirilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması yönünde karar vermiştir.
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