Yılmaz Tunç: 8. Yargı Paketi önümüzdeki hafta Genel Kurul'a gelecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerinin başlayacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Zonguldak'ta temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Genel Kurul süreci başlayacak olan paket hakkında açıklamalarda bulundu.

8'inci yargı paketi Genel Kurul'a geliyor

Tunç, şöyle konuştu:

"Komisyonda görüşmeler tamamlandı Genel Kurul'da görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Burada yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yargının hızlandırılması, hak arama yöntemlerinin genişletilmesi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili önemli düzenlemeler var.

Paket seçim nedeniyle ikiye ayrıldı. Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bunların da seçimden sonra değerlendirileceğini umut ediyoruz.

41-42 maddelik bir teklif. Yargıyı hızlandıracak sadeleştirmeye yönelik düzenlemeler var."

AYM'nin Can Atalay kararı

Tunç, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay için verdiği yeni karara da değindi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Tunç, konuya ilişkin şöyle konuştu: