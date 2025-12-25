Yılmaz Tunç açıkladı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11. Yargı Paketi, Remsi Gazete'de yayınlandı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, paket kapsamında ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren yeni düzenlemenin hayata geçirildiğini açıkladı.

"İNFAZDA EŞİTLİK İLKESİ GÜÇLENDİRİLDİ"

Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Düzenleme ile suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında oluşan farklılıkların giderildiğini belirten Tunç, infazda eşitlik ilkesinin güçlendirildiğini vurguladı.

3 YIL ERKEN GEÇİŞ İMKANI

Düzenleme kapsamında, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere, açık ceza infaz kurumuna 3 yıl daha erken ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe geçebilme imkânı tanındığını söyleyen Tunç, düzenlemenin temel amacının soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemek olduğunu ifade etti.

"BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULDU"

Tunç, "Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur." ifadelerini kullandı.

TAHLİYELER BAŞLADI

Tunç, ayrıca ceza infaz kurumlarında gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve bugün itibarıyla düzenlemeden yararlanacak hükümlüler için işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

50 BİN KİŞİNİN TAHLİYE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yapılacak düzenlemeleri öngören 27. madde ile; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların, Covid-19 düzenlemesiyle getirilen üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma imkânından yararlanabilmesi sağlanacak.

Düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor.

Hükümlü kişinin 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezaevinde bulunması şartı ise aranmayacak.