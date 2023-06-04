Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı görevini teslim aldı

ensonhaber.com

Türkiye'nin yeni kabinesi belirlendi.

3 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi kamuoyuna duyurdu.

Bugün ise bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nda Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı.

Eski ise AK Parti Şanlıurfa milletvekili olarak yeni görevine başladı.

Görev teslim töreninde konuşan Bekir Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

Bu bir nöbet değişimi. Yeni kabinemizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.



21 yılda bu yana yönetim anlayışımızda adalet vardı. Demokrasimizin güçlenmesi adına güçlü adımlara imza attık. Sessiz devrim sayılacak icraatlara 21 yıl boyunca imza attık.



Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlenmesi için çok sayıda mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları hayata geçirdik. Şimdi yeni bir Anayasa için çalışmalar gerçekleştireceğiz.



Hukuk devletinin reformu konusunda çok önemli konulara adım atıldı.



Çok görevli bir görevi kendilerinden almaktan gurur duyuyorum. Bakanlarımızın başlattığı görevleri devam ettireceğimizi duyurmak isterim.



Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler var. İnşallah bunları hayata geçirme gayreti içinde olacağız.