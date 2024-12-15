AA

AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriye meselesine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışık bir ana muhalefet var maalesef Türkiye'de. İşte o nedenle iktidar olamıyorlar. O nedenle milletten destek bulamıyorlar." dedi.

"DEMOKRASİ DÜŞMANLARIYLA SAVAŞA SAVAŞA BU NOKTAYA GELDİK"

22 yıllık iktidarları döneminde hep "eser siyaseti", hep "önce insan" dediklerini belirterek, ülkenin 81 vilayetinin tüm ilçelerini, köylerini, mezralarını hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donattıklarını ve bunu sürdürdüklerini bildirdi.

Ülkenin fiziki kalkınmasını sağlamaya çalışırken her türlü engellemeyle de karşı karşıya kaldıklarını, türlü türlü şer güçlerinin önlerini kesmek için çalıştığını anlatan Bakan Tunç, örnekleriyle bunlardan bahsetti.

"Bir taraftan ülkenin 81 vilayetini geliştirmek, kalkındırmak, milletimizin ekonomik refahını artırmak için çalıştık, diğer yandan şer şebekeleriyle demokrasi düşmanlarıyla darbeci anlayışla da savaşa savaşa bu noktalara geldik." diyen Bakan Tunç, milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmediklerini ve milletin sesi olduklarını ifade etti.

"BU ÜLKEDE DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HEP KISITLIYDI"

Bir yandan 81 vilayeti istikrarlı kalkınma hamleleriyle eserlerle donatırken diğer yandan temel hak ve özgürlükleri genişlettiklerini dile getiren Tunç, şu sözleri sarf etti:

Bu ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü, bunlar hep kısıtlıydı. Bunlar şu anda hiç konuşulmuyor. Dolayısıyla bütün özgürlükleri alabildiğine genişlettik ve hak arama yollarını da artırdık. Anayasamızda milletimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz reformları birer birer hayata geçirerek, ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın ve darbelere dayanıklı olmasının mücadelesini verdik ve bunu da başardık.

"TÜRKİYE YÜZYILINDA, TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Bakan Tunç, bugün Türkiye'nin tarafsız ve bağımsız yargısıyla hukukun üstünlüğüne inanan yargı mensuplarıyla milli iradeye saygı duyan yargı mensuplarıyla yoluna devam ettiğine işaret ederek, "Yasaması, yürütmesi, yargısı, kuvvetler ayrılığı uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de demokrasi ve cumhuriyeti güçlenen bir Türkiye olarak Türkiye Yüzyılını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılında, Türkiye daha güçlü olacak. Her alanda ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"BÖYLE BİR MUHALEFETTEN BU ÜLKEYE FAYDA GELİR Mİ?"

Meclisin Suriye'ye asker göndermeye çalıştığında muhalefetin "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" dediğini anımsatan Tunç, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışık bir ana muhalefet var maalesef Türkiye'de. İşte o nedenle iktidar olamıyorlar. O nedenle milletten destek bulamıyorlar. Aynı politikayı devam ettiriyorlar. Baas rejimi çökmüş, Esad yurt dışına kaçmış, hala 'Oturup masaya Esad'la görüşmek lazım.' Böyle bir muhalefetten bu ülkeye fayda gelir mi? İşte bu millet bu nedenle bu zihniyete destek vermiyor ve vermeyecek de. Cumhur İttifakı'yla beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendireceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi bozdurmadan yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü yok edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"AK PARTİ'DE ASLA BEN OLGUSU OLMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da AK Parti'nin sadece umudun, icraatın ve geleceğin partisi değil, aynı zamanda dava ahlakının ve dava kardeşliğinin partisi olduğunu bildirdi.

Sırakaya, şu ifadelerde bulundu:

AK Parti'de asla ben olgusu olmaz, biz olgusu vardır. Biz asla kibirlenmeyi bugüne kadar yanımıza yaklaştırmadık ve benlik çamuruna asla bulaşmadık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle asla yanımıza yaklaştırmayacağımız bir özellik olacaktır. Yine AK Parti'de görev almak kıymetlidir. AK Parti'de mesuliyet içerisinde olmak kıymetlidir. Ancak unutmayalım ki AK Parti'de esas olan görevli değil, gönüllü olmaktır çünkü bu hareket, bu davaya gönül verenlerin emeğiyle doğmuş ve gönül verenlerin emeğiyle bugüne kadar gelmiştir.

Öte yandan kongrede, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın da konuşma yaptı.

Tek listeyle girilen seçimde Yaşar Arslan, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.