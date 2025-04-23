Yılmaz Tunç: Deprem sonrası cezaevlerinde güvenlik sağlandı

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İstanbul, bugün Silivri açıklarında peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı.

Saat 12.13’te 3.9, saat 12.49’da 6.2 büyüklüğündeki sarsıntılar ve ardından gelen 4.4 ile 4.9’luk artçı depremler, kentte ve çevre illerde endişeye yol açtı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"CEZAEVLERİNDE GÜVENLİKLER SAĞLANDI"

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı’na bağlı tüm birimlerde durumun yakından takip edildiğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Tunç, özellikle ceza infaz kurumlarında güvenliğin eksiksiz şekilde sağlandığını ve içeride bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla iletişim kurabilmesi için gereken kolaylıkların gösterildiğini vurguladı.

"HÜKÜMLÜLERİN AİLELERİYLE İLETİŞİM KURABİLMESİ İÇİN KOLAYLIK SAĞLANDI"

Bakan Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır.

Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir.

Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."