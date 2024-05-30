Silahlı fotoğraflarla gündem olan Hakim Oktay Tabur'a soruşturma başlatıldı

Gündeme damga vuran bu kareye tepkiler çığ gibi...
İzmir Adliyesi’nde hakim olan Oktay Tabur’un, lüks marka araç kullanması ve adliyenin dinlenme odasında silahlarını sergilemesi tepki çekmişti.
Tabur’un, duvara dizdiği silahlarının önünde Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcılarıyla poz verdiği fotoğraf da ortaya çıkmıştı.
Tabur, dinlenme odasındaki metal panoya 13 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek astı.
Bakan Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Oktay Tabur’un, İzmir Adliyesi’nde bulunan ‘dinlenme odasındaki görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yetkileri sonlandırıldı
Ayrıca Tabur’un, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin sonlandırıldığını kaydetti.
"Uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundalar"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduklarını belirtti.
Hakim Oktay Tabur kimdir?
1971, Elazığ doğumlu Hakim Oktay Tabur, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yaptıktan sonra 2016 Haziran ayında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.
Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize dönüşen Rahip Andrew Graig Brunson Davası’na baktı.
Ocak 2021’de ise Hakimler Savcılar Kurulu tarafından İzmir İlk Derece Adli Yargı Komisyon Başkanlığı görevine getirildi.
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