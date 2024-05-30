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Silahlı fotoğraflarla gündem olan Hakim Oktay Tabur'a soruşturma başlatıldı

Silahlı fotoğraflarla gündem olan Hakim Oktay Tabur'a soruşturma başlatıldı Silahlı fotoğrafı ve lüks aracı gündem olan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tabur'un İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin de sonlandığını duyurdu.