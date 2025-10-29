Yılmaz Tunç: Gebze'deki bina çökmesiyle ilgili adli soruşturma devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Binada bir ailenin kaldığı belirtilirken itfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çöken binadan, 12 yaşındaki Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Biliri ise 9 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

Bilir'in bilincinin açık olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Anne ve babayı arama çalışmaları sürüyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın etrafı demir barikatlarla çevrildi.

Çevredeki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan faciaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tunç, adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini söyledi.

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Tunç paylaşımında şunları kaydetti:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.



Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum.



Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.



Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

"BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ"