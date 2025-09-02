Yılmaz Tunç: Özgür Özel'in sorularına yazılı olarak yanıt vereceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonları hakkında da konuşan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Yapılan operasyonların siyasi olmadığını söyleyen Bakan Tunç, bizzat CHP'lilerin kendilerini ihbar ettiğini söyledi.

"Sayın Özgür Özel bir hukukçu değil eczacı. Bazı hususlar vardır soruşturma izni istenebilir, Avukatlık Kanunu'nun 58. Maddesi'nde bu açıktır. Avukatın suçu nedeniyle soruşturma iznini savcı isterse bunu Adalet Bakanlığı verebilir" diyen Bakan Tunç, Cumhuriyet savcılarının görevlerini yaptıklarını belirtti.

İBB'deki operasyonların ardından iddianamenin de yazılmaya başlandığını söyleyen Bakan Tunç, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ÖZGÜR ÖZEL YARGIYI ETKİLEYEN BEYANLARDAN KAÇINMALI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma var ancak Cumhurbaşkanımıza yönelik algı yaratmaya çalışıyorlar. Para kuleleriyle başlayan bir soruşturma var.



Cumhuriyet savcılarının görevini yapmamasını beklemek hukukla bağdaşmaz. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına karşı Asliye Ceza Hakimliği'ne itiraz hakkı vardır.



Soruşturmalar devam ederken, masumiyet karinesine önem veriyoruz, ana muhalefet partisinin genel başkanının bu konuda yorum yaparken yargıyı etkileyen beyanlardan kaçınması gerekir.



Elbette eleştirilebilir ama tehdide, hakarete varan bir yere varırsa bu başka bir şey. İddianamelerin yazılması devam ediyor. Soruşturmalar devam ediyor.

"TÜRKİYE'DE HAK ARAMA YOLLARI AÇIK"

Süreç devam ederken Manavgat Belediyesi'nde baklava kutularında para çıktığını kamuoyu gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına hemen sahip çıktılar. Sonra gördüler ki o dosyayı bildiren şu anki belediye başkanları. Yargıyı rahat bırakmamız lazım.



Yolsuzluk varsa, ki kamuoyu her şeyi görüyor. Değerlendirmeyi yapacaktır. Bu iddianamenin ortaya çıkmasıyla süreç bitiyor mu hayır bitmiyor.



Yargılama başlayacak, şüpheliler kendilerini savunacak. Sonra yargı bir karar verecek ve istinafta bu yeniden değerlendirilecek. Son değerlendirmeyi Yargıtay yapacak. Anayasa Mahkemesi süreci, Türkiye'de hak arama yolları açık.

ÖZEL'E SORUŞTURMA YANITI

Sayın Özel, Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi mi var diyor. Hayır arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve Türkiye'de demokratik bir hukuk sistemi vardır.



Türkiye vesayetçi örgütlenmeleri yaşadı. Vesayetçilerden arınmış yolsuzluklardan, darbecilerden, muhtıracılardan hesap soran bir yargı sistemi var. Bazı avukatlarla ilgili soruşturma izni alınıp alınmadığını söylüyor.



Sayın Özgür Özel bir hukukçu değil eczacı. Bazı hususlar vardır soruşturma izni istenebilir, Avukatlık Kanununun 58. Maddesinde bu açıktır. Avukatın suçu nedeniyle soruşturma iznini savcı isterse bunu Adalet Bakanlığı verebilir.



Bunu talep etmekte yargının, savcılık makamının işidir Adalet Bakanlığı'nın işi değildir. Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmemişse bu tamamen yargıyla ilgilidir.



Tavsiyemiz sabırla soruşturmaların sonucunu beklememiz lazım. Çok sayıda şüpheli var. Yeni iftiracılar çıktıkça bunlar değerlendirilmektedir.

AYM'NİN RABİA NAZ KARARI

Rabia Naz'ın ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Çocukların korunması önemli. O dönem bir yargılama yapıldı. Meclis'te de araştırma komisyonu kuruldu. Aile AYM'ye başvurdu. AYM tazminata karar verdi.



Hak ihlali olduğu ve manevi tazminata hükmetti. AYM'nin gerekçelerine bakmak lazım. Yeniden yargılamanın belli hükümleri var ama AYM burada yeniden yargılamaya değil tazminata karar verdi.

