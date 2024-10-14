Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin kriminal tiplerin sokakta dolaşmaması gerektiğinin altını çizip Ceza İnfaz Hükümleri'nde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından Adalet Bakanlığı süratle çalışmalara başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ HAL İNDİRİMİNDE DÜZENLEME

Ceza infaz sisteminin değişeceğini açıklayan Tunç, 2 yılın altında ceza alanlarında cezaevine gireceğini belirtti.

Bakan Tunç, kamuoyunda iyi hal indiriminin rahatsızlık yarattığını da dile getirdi.

Tunç, "İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak." ifadelerini kullandı.

'KILIK KIYAFET İLE İNDİRİM ALMASI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLUYORDU'

Bakan Tunç konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Koşullu salıverme süreleriyle ilgili, iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapmıştık. Salt indirim için duruşmadaki kılık kıyafeti ile indirim alması eleştirilere neden oluyordu. Burada salt indirim için duruşmadaki hal tavırların indirime esas olamayacağına dair düzenleme yaptık ama bu da sorunu ortadan kaldırmadı. İyi halle ilgili konuyu da değerlendiriyoruz.

'YARGIYI HIZLANDIRMAYA YÖNELİK, SUÇ İLE MÜCADELEYLE İLGİLİ HUSUSLAR'

Öte yandan Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkan diğer ifadeler ise şunlar oldu:

9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır.

CEZA İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Son günlerde kamuoyu gündeminde olan tartışmalarla ilgili kapsamlı hazırlığımız var. Bu konuda gerekli bilgilendirme için davet edildim. 1. yıldan bu yana çalışma yaptık. Tüm uygulayıcıların, baroların, hukuk fakültelerinin görüşlerini aldık.



Hala devam eden görüşmeler var. Şu ana kadar 45 bin görüş var. Bunları uzun toplantılarda değerlendirdik. Sayın cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşınca ana hatları göreceğiz. Bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor.

"2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR CEZAEVİNE GİRECEK"

2 yılın altında ceza alan ceza evinde hiç yatmamış oluyor. 1 yılı denetimli serbestlikten yararlanması için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik taslaklarımızı sunduk. Onlar vekillerimizin takdirinde. Basit suçlara da hapis cezası olacak. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

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