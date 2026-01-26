Yılmaz Tunç, Katar'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uluslararası temaslarını sürdürüyor.

Bakan Tunç, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi.

Tunç, başkent Doha'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı.

"HUKUK ALANINDA İYİLEŞTİRMELER GEREKİYOR"

Forum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, forumda ele alınan konuların son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli yasal düzenlemeler burada tartışılıyor. Ülkemizde bu anlamda önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Yine teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor.

Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi önemli. Türkiye, dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı. Özellikle teknolojinin yargı hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili olarak Ulusal Yargı Ağı Projemiz dünya çapında bir proje" dedi.

"ÜLKEMİZİN TECRÜBESİNİ ONLARA AKTARIYORUZ"

Doha Hukuk Forumu'nda ele alınan konulardan birisinin de tahkim ve arabuluculuk olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Burada değişik ülkelerin adalet bakanları var. Biz de Katar Adalet Bakanı'nın daveti üzerine geldik. Ülkemizin tecrübesini onlara aktarıyoruz.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeni yasal düzenlemeler ve diğer tahkim, arabuluculuk gibi konularda tecrübe paylaşımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

KATARLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Tunç, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

İkili görüşmede, Türkiye ve Katar Adalet Bakanlıkları arasında kurumsal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ilerleyen süreçte atılması gereken adımlar değerlendirildi.